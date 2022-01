La société israélienne SupPlant s’installe au Maroc. Présente déjà dans une dizaine de pays sur plusieurs continents, SupPlant entend proposer aux exploitants agricoles marocains une nouvelle technologie baptisée ‘‘Smart Agriculture’’ pour leur permettre d’améliorer leur production, tout en baissant leurs coûts, notamment ceux liés à la consommation en eau, indique Challenge qui rapporte l’information.

Implantée dans le Royaume via un partenariat avec la société marocaine Rahatech, Sup Plant va offrir aux agro-entreprises marocaines des nouvelles technologies afin de les accompagner à accéder aux bénéfices de la ‘‘Smart Agriculture’’. ‘‘En changeant le concept de base des méthodes d’irrigation et en se basant sur les besoins réels et instantanés des plantes, il est prouvé que la technologie SupPlant permet d’économiser l’eau à l’échelle mondiale tout en améliorant la productivité et les rendements’’, explique Challenge qui cite le top management.

La technologie brevetée de SupPlant d’irrigation autonome permet de développer en 6 semaines un protocole d’irrigation parfaitement personnalisé. ‘‘Le système unique au monde développé par SupPlant et basé sur l’Intelligence Artificielle utilise un algorithme avancé qui analyse les données collectées en direct sur les plantes et les sols, les croisent avec les conditions et les prévisions météorologiques, et les traduit en recommandations d’irrigation et en informations directement exploitables par l’agriculteur’’, ajoute la même source.