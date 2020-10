Le Sénat américain a adopté mercredi un projet de budget à court terme quelques heures avant la date limite pour empêcher la fermeture du gouvernement fédéral.



Les sénateurs ont voté 84 contre 10 pour maintenir le financement du gouvernement aux niveaux actuels jusqu’au 11 décembre, annonçant un nouveau bras-de-fer autour du budget après les élections et avant la fin d’année.



Le projet de loi de finance, adopté par la Chambre plus tôt ce mois-ci, a été envoyé au président Donald Trump qui devra le signer avant minuit pour éviter une fermeture du gouvernement fédéral.



L’accord visant à éviter une fermeture s’est jusqu’à présent avéré être un point rare d’accord entre républicains et démocrates à un moment où les tensions partisanes sont particulièrement vives au milieu d’une bataille à enjeux élevés au Sénat pour la confirmation de la candidate de Trump à la Cour suprême, Amy Coney Barrett.