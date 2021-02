Le trafic commercial dans les ports de Safi a atteint en janvier dernier, un volume de 905.864 tonnes, soit une hausse de 132% par rapport à janvier de l’année écoulée.

Cette hausse est imputable notamment, au fort rebond des importations du charbon avec un volume de 384.361 tonnes, contre 31.500 tonnes en janvier 2020, selon une note de synthèse de l’Agence Nationale des Ports (ANP).

Au niveau des importations des céréales, les ports de Safi ont enregistré la plus forte hausse (93,4%) devant les ports de Nador (+22,9%) et Casablanca (+17,4%) ainsi que le ports de Jorf Lasfar (-41,9%) et d’Agadir (-59,8%), qui ont enregistré une baisse des importations de cette denrée alimentaire.

Le trafic transitant par les ports gérés par l’ANP a atteint à fin janvier 2021, un volume global de 7,5 millions de tonnes (MT), marquant ainsi une baisse de 7,7% par rapport à la même période de l’année 2020.

Trois ports du Royaume (Casablanca, Jorf Lasfar et Mohammedia) ont assuré en janvier dernier 76,1% du trafic des ports gérés par l’ANP, soit quelque 5,7 MT.