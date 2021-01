Le trafic commercial dans les ports de Safi a atteint durant les douze mois de 2020, un volume d’environ 8,8 millions de tonnes (MT), soit une hausse de 38% par rapport à la même période de l’année 2019.

Cette progression est imputable notamment au fort rebond des importations du charbon (+ 370,2%) et des céréales (113,3%), ainsi que des exportations des phosphates (+135,3%) et du gypse (+24,1%), selon une note de synthèse de l’Agence national des ports (ANP).

La répartition du trafic par port fait ressortir que les ports de Safi arrivent en 3ème position avec une part de 9,5% derrière le port de Jorf Lasfar (40,1%) et le port de Casablanca (32,8%) et devant le port d’Agadir (6,5%), le port de Mohammedia (4,8%), le port de Nador (3,5%) et le port de Laâyoune (2%), indique la même source.

En termes d’importations des céréales, le port de Safi a enregistré une hausse de 113,3%, derrière le port de Nador (+156,1%) et devant le port d’Agadir (+36,8%), Jorf Lasfar (+28,2%) et Casablanca (+25,9%).

Au terme de l’année 2020, le trafic transitant par les ports gérés par l’ANP a atteint un volume global de 92,5 millions de tonnes, marquant ainsi une hausse de 5,1%.