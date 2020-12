Sitôt les premières annonces sur la prochaine disponibilité de vaccins, les Français se sont jetés sur les sites de recherche de voyages en ligne. Le leader européen du secteur eDreams Odigeo, qui réunit Opodo, eDreams et Go Voyages, a constaté dès le 9 novembre une croissance de 15% des recherches sur ses sites par rapport au lundi précédent, et même 19% par rapport à la semaine précédente.



Dix destinations ont été particulièrement recherchées par les Français entre le 9 et le 23 novembre : Dubaï, Istanbul, Pointe-à-Pitre, Saint-Denis, Londres, Marrakech, Paris,Fort-de-France, Lisbonne et Casablanca.

A noter que, en termes de progression, les 3 destinations ayant enregistré la plus forte croissance suite à l’annonce d’un vaccin sont Dubaï (49%), Marrakech (27%) et Bangkok (25%).