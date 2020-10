Suite à la décision du gouvernement de renforcer les mesures sanitaires au niveau du Grand Casablanca, le wali de la région de Casablanca-Settat, Said Ahmidouch, exhorte toutes les entreprises du secteur privé de la région à basculer vers le télétravail et mettre les outils et le matériel nécessaires à disposition des employés.

Dans un communiqué de la Wilya, Ahmidouch appelle également les entreprises et les usines de la région de Casablanca-Settat à assurer le respect des procédures et mesures préventives sur les lieux de travail et au sein des usines.

A noter que le communiqué indique que cette appel a été lancé en coordination avec la CGEM.