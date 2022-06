Le Wydad de Casablanca (WAC) a été sacré champion du Maroc, après son match nul, 2 buts partout, face au Mouloudia Oujda (MCO), lors de la 29è et avant-dernière journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football.

La première réalisation a été marquée dès la 6e minute avec une action de Lamine Diakité en faveur du MCO avant que l’équipe n’augmente son avance avec un autre but de Diakité (33e). Après avoir réduit leur retard avec un but de Guy Mbenza à la 50e minute, les Rouges ont rattrapé le score à la 90e+1 minute avec une réalisation de Juvhel Tsoumou. Les Rouge et blanc, qui réalisent ainsi le doublé (championnat/ligue des champions) n’avaient besoin que d’un seul point pour s’adjuger le titre officiellement.

Ils ont totalisé 63 points, devançant de quatre longueurs leur dauphin le Raja, qui a battu l’AS FAR (2-1).

Le WAC est le club le plus titré du championnat marocain avec 22 titres, dont 17 depuis la création de la Fédération royale marocaine de football en 1956, devant l’AS FAR (12) et le Raja de Casablanca (12), alors que le KAC de Kénitra et le Moghreb de Fès sont à égalité (4).

Le Raja de Casablanca, qui a réussi à remporter le derby (2-0), avait ravivé ses chances de jouer pour le titre, mais a échoué, chemin faisant, à continuer sur sa lancée, ce qui a eu pour conséquence la séparation avec le staff technique, à son tête Rachid Taoussi.

Pour sauver leur saison, les Verts, éliminés en quarts de finale de la Ligue des Champions, devront retrousser les manches pour tenter de décrocher le titre de la Coupe du Trône, où ils doivent affronter en quarts leur voisin du WAC.

Ce sacre clôture en apothéose une saison plus qu’euphorique pour le WAC, privé de recrutements et qui a dû puiser dans son réservoir pour renforcer ses rangs, donnant l’opportunité de s’illustrer pour plusieurs joueurs à l’image de Zouheir El Moutarajji, Mohammed Farhane et autres.

Les hommes de Walid Regragui auront l’occasion de réussir la passe de trois en tenant de décrocher la prestigieuse Coupe du trône et réaliser ainsi un triplé historique.