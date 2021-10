Le Conseil des Gouverneurs de l’Académie Royale Européenne des Docteurs, réuni à Barcelone en Espagne le 21 juillet dernier, a adopté à l’unanimité la nomination du Professeur Driss Guerraoui comme membre de cette Académie, indique un communiqué de l’Université ouverte de Dakhla dont il assure la présidence.

Parrainée par le Roi Juan Carlos et présidée par le Professeur Alfredo Rocafort Nicolau, l’Académie Royale Européenne des Docteurs créée en 2014 est une institution d’excellence et de leadership en matière de sciences, de diplomatie et du monde économique.

Elle comprend en son sein des personnalités renommées provenant de la communauté des lauréats du Prix Nobel, d’anciens Chefs d’Etat, des chercheurs académiques et des représentants du monde économique, précise la même source.

Son objectif est de contribuer à la consolidation de l’héritage de l’humanité dans les domaines d’importance pour la paix et la prospérité partagée dans le monde.

L’Académie comprend parmi ses membres les prix Nobel d’économie Erik Maskin et Edmund Phelps des Etats Unis, et Finn Kydland de Norvège, le prix Nobel de la paix l’Israélien Ernesto Kahan, de médecine l’Allemand Dr Ertwin Neher, les anciens Chefs d’Etat Rosalia Arteaga Serrano de l’Equateur et Luis Alberto Lacalle d’Uruguay, le biologiste français Pierre Joliot Curie, ainsi que des personnalités espagnoles prestigieuses, dont Jose Maria Bové et Sonia Fernandez Vidal.

Dans une allocution à la séance de son investiture organisée, lundi à Barcelone, intitulée « L’Afrique, Avenir de l’Europe- Quels rôles du partenariat entre le Maroc et l’Espagne ?», Guerraoui a souligné que sa nomination au sein de cette prestigieuse institution académique «consacre un pays Africain, le Royaume du Maroc, pays dont les socles andalou, hébraïque et hassani sont inscrits dans sa constitution de juillet 2011, une constitution fruit de l’écoute d’un Peuple par Son Roi, Sa Majesté Mohammed VI».

Cette nomination a-t-il poursuivi, «honore, aussi, ce Maroc dont les relations avec son environnement extérieur, parce que fondées sur le primat accordé à la gestion pacifique des conflits, à la légalité internationale, au dialogue entre les cultures, les civilisations et les religions, à l’ouverture sur le monde, ainsi que sur un partenariat favorisant le développement mutuel et solidaire, l’ont érigé depuis des siècles durant et de façon sans cesse renouvelée en pays frère et ami du Peuple du Royaume d’Espagne, et de tous les peuples, de par le Monde, qui partagent les mêmes valeurs, et poursuivent les mêmes objectifs de paix, de solidarité, de développement durable, de prospérité partagé et de sécurité humaine globale».

Il s’agit aussi pour Guerraoui d’une «opportunité inégalée pour apporter à mon humble niveau, avec mes collègues de l’Académie Royale Européenne des Docteurs, une contribution à l’impérative nouvelle vision géostratégique commune que nous devons mettre en perspective au service d’une nouvelle génération de partenariat entre l’Afrique et l’Europe tournée vers l’avenir, et où le Maroc et l’Espagne sont appelés à jouer des rôles à la mesure de leurs ambitions régionales, continentales et internationales, et au regard des défis partagés que les peuples marocain et espagnol auront à affronter dans les prochains décades du XXIème siècle».

Il a par la suite développé sa thématique d’investiture en trois questions à savoir « Quels sont les préalables pour penser l’avenir de l’Afrique et de l’Europe dans un Monde incertain? », « Pourquoi l’Afrique représente-t-elle un avenir possible pour l’Europe et réciproquement ? » et « Quel partenariat entre le Maroc et l’Espagne dans la cadre d’une Grande Zone Afrique-Europe-Monde Arabe à bâtir ? ».

Dans le développement de ces axes, le professeur Guerraoui a mis l’accent sur le rôle du Maroc et de l’Espagne dans le développement d’une nouvelle génération de partenariats entre l’Afrique et l’Europe.

Le Maroc et l’Espagne doivent être des ponts entre l’Afrique et l’Europe, a-t-il souligné, notant que ceci impose d’élaborer ensemble une grande ambition pour la zone Euro-Africaine, à la tête de laquelle la construction d’une liaison fixe.

L’Espagne et le Maroc doivent être les locomotives du nouveau partenariat entre l’Afrique et l’Europe, a affirmé le professeur Guerraoui, relevant que c’est pour toutes ces raisons qu’ils ont besoin de la paix, de la concorde, du bon voisinage, de la solidarité et d’une forte coopération pour et par le co-développement.

Et d’ajouter que les deux pays doivent aujourd’hui voir grand et loin.