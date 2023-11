Nous venons d’apprendre le décès de l’éditeur marocain Abdelkader Retnani. À la tête de la maison d’édition « La Croisée des Chemins », Abdelkader Retnani était un fervent défenseur du livre au Maroc. Et il comptait plusieurs cordes à son arc.

L’homme de lettres est décédé à Rabat lundi 13 novembre, tard dans la soirée, des suites d’une longue maladie. Il avait 78 ans.

Retnani a édité plus de 600 livres en arabe et en français. Il a été ancien secrétaire général de l’Association des éditeurs africains francophones et président fondateur de l’Association marocaine des professionnels du livre.