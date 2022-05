Le nouveau siège de l’ambassade de la République arabe d’Egypte au Maroc a été inauguré, ce lundi à Rabat, lors d’une cérémonie présidée par le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

S’exprimant lors de cette cérémonie, Choukri a indiqué que l’inauguration de ce nouvel édifice diplomatique reflète la solidité et la profondeur des relations fraternelles unissant les deux pays liés par un destin et des objectifs communs, de même qu’elle traduit la volonté des deux Chefs d’Etat de hisser les relations bilatérales à des perspectives plus larges.

Il a aussi réitéré la détermination des deux pays à promouvoir davantage leurs relations bilatérales pour répondre aux aspirations des deux peuples frères et servir leurs intérêts.

Choukri a tenu à exprimer ses remerciements aux autorités marocaines qui ont facilité les procédures liées à la construction et à l’inauguration de cet édifice qui illustre les relations historiques maroco-égyptiennes qui sont promises à un bel avenir, de même qu’il intervient pour soutenir les membres de la communauté égyptienne établie au Maroc.

Pour sa part, Bourita a indiqué que l’inauguration de ce nouveau siège traduit le poids de la République arabe d’Egypte aux niveaux arabe, africain et international, ainsi que la profondeur des relations de fraternité et d’amitié unissant les deux pays.

Cette ambassade est un mécanisme important pour le développement de ces relations, conformément à la vision du Roi Mohammed VI et du président Abdel Fattah Al-Sissi d’instaurer des relations fortes et diversifiées et de promouvoir la coordination et la concertation permanentes entre les deux pays frères, a dit Bourita.

L’Egypte et le Maroc sont unis par des liens de fraternité sincère et l’histoire commune et animés par la ferme volonté d’édifier un partenariat exemplaire préservant les intérêts des deux pays et des deux peuples, a poursuivi le ministre.

Bourita a formé le voeu que cet édifice diplomatique reflète la volonté commune de faire des ambassades des deux pays un moyen pour le développement de ces relations.