La BCP a clôturé avec succès l’émission d’un emprunt obligataire subordonné d’un montant de 1,5 milliard de dirhams (MMDH), dont la souscription a eu lieu du 24 au 28 décembre 2020.

Cet emprunt a été sursouscrit plus de deux fois auprès de plus de 40 investisseurs qualifiés, à savoir les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et les compagnies d’assurances, indique la Banque dans un communiqué.

Répartie en deux tranches A et B, l’opération a porté sur 1,5 MMDH remboursable in fine sur 10 ans, avec un taux d’intérêt retenu de 2,17% pour la première année, précise la même source.

Composée de 15.000 obligations subordonnées d’une valeur nominale unitaire de 100.000 dirhams, la première tranche se caractérise par un taux d’intérêt révisable annuellement et des titres négociables de gré à gré. La prime de risque associée est comprise entre 45 et 50 points de base.

Pour la tranche B, les modalités sont identiques, excepté concernant le taux qui est fixe. La prime de risque est quant à elle, comprise entre 50 et 55 points de base.

Le mode d’allocation s’est fait selon la méthode dite, à la française, avec priorité à la tranche A puis B. De ce fait, les titres ont été alloués uniquement à la Tranche A dans le cadre de cette opération.