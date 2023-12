La Banque Centrale Populaire (BCP) a annoncé avoir clôturé avec succès l’émission d’un emprunt obligataire subordonné d’un montant de 1 milliard de dirhams (MMDH) dont la souscription a eu lieu du 25 au 27 décembre courant.

Cet emprunt a été sursouscrit plus de 4,9 fois auprès d’investisseurs qualifiés, à savoir les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les compagnies d’assurances et les organisme de retraite et de prévoyance, indique BCP dans un communiqué publié sur le site web de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

« Ce succès témoigne de la confiance des investisseurs dans le groupe BCP », ajoute la même source.