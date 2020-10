La sélection nationale de taekwondo a entamé un stage de préparation à l’université Al Akhawayn à Ifrane qui se poursuivra jusqu’au 24 courant, en prévision des Jeux Olympiques de Tokyo, prévus en 2021.



L’équipe nationale se compose, côté dames, de Oumaima El Bouchti, Nada Laaraj, Rabab Ahadi et Sfia Salah, alors que chez les hommes, seront engagés les athlètes Achraf Mahboubi et Ayoub El Bassel, indique un communiqué de la Fédération royale marocaine de taekwondo.



Les taekwondoïstes marocains seront encadrés par le coach français David Sicott et les entraîneurs Mourad Essebagh et Mohammed El Alaoui Ismaili, précise la même source.



Ce stage de préparation s’insère dans le programme conjoint du Comité national olympique marocain et de la Fédération royale marocaine de taekwondo en prévision des Jeux Olympiques de Tokyo.



L’équipe nationale avait déjà effectué un premier stage de préparation à Ifrane, du 3 au 23 septembre dernier, dans le cadre du programme général des stages de préparation.