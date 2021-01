Lesieur Cristal renforce son ‘‘footprint’’ en Afrique, à travers la prise de contrôle des actifs continentaux du groupe Avril, son actionnaire de référence. A l’issue d’une opération de fusion-acquisition, Lesieur Cristal acquiert ainsi l’ensemble des parts détenues par Avril au sein de la société sénégalaise Oleosen, acteur majeur des huiles de table au Sénégal. Lesieur Cristal accroit également son contrôle avec l’acquisition de l’ensemble des parts du groupe Avril au sein de Cristal Tunisie, qui commercialise une large gamme de produits d’huiles de table, de condiments et de savons dans le pays. Les actionnaires locaux demeurent au capital de ces deux sociétés. Lesieur Cristal obtient par ailleurs la licence d’exploitation du portefeuille des marques du groupe, les huiles de table et condiments Lesieur, l’huile d’olive Puget, ainsi que son fonds de commerce sur l’ensemble du continent africain. Le leader agro-industriel marocain pilotera désormais l’ensemble des activités africaines du groupe dans le secteur des produits de grande consommation.

Déclaration :

– ‘‘C’est une étape historique de notre développement et une reconnaissance de notre modèle. Je m’en félicite et je tiens à remercier toutes les équipes qui ont œuvré pour ce succès collectif. Lesieur Cristal continuera de consolider son leadership sur le marché marocain, en parallèle de sa conquête de nouvelles positions sur le continent africain. Il s’appuiera sur des marques fortes et connues des populations locales, ce qui est un atout considérable pour la réussite de ce projet’’.

Samir Oudghiri, Directeur Général de Lesieur Cristal