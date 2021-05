Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de généralisation de la protection sociale relatif aux catégories des professionnels, des salariés indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité privée, le corps des Adouls a pris l’initiative de rejoindre ce régime en vue de bénéficier de ses avantages.



En effet, la catégorie des Adouls est la première à bénéficier du régime de la couverture sociale, alors que d’autres groupes professionnels devraient rejoindre prochainement ce dispositif de la protection sociale notamment les ingénieurs et les médecins.

Dans un premier temps, les agriculteurs, les artisans et professionnels de l’artisanat, les commerçants, les professionnels et prestataires indépendants soumis au régime de la contribution professionnelle unique, au régime de l’auto-entrepreneur ou au régime comptable, bénéficient de ce chantier important qui, dans une deuxième étape, profitera à d’autres groupes dans la perspective de la généralisation effective de la protection sociale à tous les citoyens.



Eu égard à l’importance de cette démarche, une cérémonie a été organisée dernièrement à Casablanca en présence du chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, pour la remise des attestations aux premiers Adouls bénéficiaires des indemnités du régime de la protection sociale concernant les catégories de professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non-salariées qui exercent une activité privée.



Dans ce cadre, le président du conseil régional des Adouls à la Cour d’Appel de Casablanca, Noureddine Hayar, a rappelé les motivations de cette démarche ainsi que l’importance qu’elle revêt pour les Adouls qui jouent un rôle important.



Hayar a souligné dans une déclaration que les Adouls sont les premiers à signer un accord avec la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), et ce dans le cadre de la mise en œuvre de la volonté Royale de généraliser la couverture médicale et la retraite au niveau national notamment à la catégorie des non-salariés.



“Nous avons eu l’honneur de signer l’accord avec la CNSS et par conséquent d’être la première catégorie des non-salariés à prendre l’initiative d’adhérer à cette convention pour sa mise en œuvre”, a affirmé Hayar.



Rappelant que les Adouls constituent une large catégorie et ne disposaient pas d’une couverture médicale officielle, il a affirmé qu’avec la mise en œuvre de cette opération nationale, “nous sommes les premiers à contribuer au succès de ce grand chantier qui permettra à toutes les catégories de bénéficier de la couverture médicale et de la retraite”.