Les aéroports du Royaume ont accueilli 660.045 passagers à travers 5.714 vols aériens (arrivées et départs internationaux) durant la période allant du 7 au 28 février 2022, selon l’Office national des aéroports (ONDA).

Ces vols ont permis d’atteindre un taux de récupération par rapport à la même période de l’année 2019, de 55% pour les passagers et 65% pour les mouvements, précise l’ONDA dans un communiqué sur le bilan d’activité du 7 au 28 février.

L’aéroport Casablanca-Mohammed V, première plateforme aéroportuaire du Royaume, a enregistré, durant cette période, 50% du volume du trafic aérien global, en accueillant 2.724 vols internationaux (arrivée et départ) transportant 328.627 passagers, soit un taux de récupération par rapport à la même période de l’année 2019, de 72% pour les passagers et 74% pour les mouvements aéroportuaires, fait savoir la même source.

L’Europe s’accapare 64% du trafic aérien international, suivie par les marchés du Moyen-Orient et de l’Afrique avec 13% chacun, et l’Amérique du Nord avec 6%.

Pour rappel, le trafic aérien a repris depuis le 7 février et pour répondre aux nouvelles conditions sanitaires édictées par les autorités marocaines, l’ONDA a mis en place à l’aéroport Casablanca-Mohammed V, comme dans les autres aéroports du Maroc, un important dispositif pour l’implémentation de ces nouvelles conditions d’accès au territoire national permettant l’accueil des passagers dans les meilleures conditions de santé, de sécurité et de qualité de service.

Ainsi, deux chapiteaux d’une superficie globale de 1.500 m² ont été installés et équipés pour permettre au personnel de la Santé de procéder aux tests antigéniques et les tests PCR dans les meilleures conditions.

Aujourd’hui, les tests de dépistage n’étant plus systématiques pour tous les passagers, les formalités du dépistage antigénique rapide, devenu aléatoire depuis la fin de la semaine dernière, sont réalisées à l’intérieur du terminal.

Renforcement des ressources :

L’ONDA fait aussi état d’un renforcement des équipes d’exploitation de l’aéroport par des agents d’orientation, dont la mission est d’assister, orienter, informer les passagers et de les aider. Ces équipes sont également sensibilisées et formées afin d’être en mesure d’apporter l’aide particulière aux personnes aux besoins spécifiques.

Les effectifs ont été également renforcés aux niveaux des zones contrôle passeports et des comptoirs d’enregistrement pour optimiser la gestion des flux des passagers et diminuer les temps d’attente.

Ces mesures ont permis de réduire le délai de traitement du passager depuis le débarquement jusqu’à la sortie de l’aéroport de 25%.

Accueil et information :

L’ONDA veille à garantir un accueil de qualité en l’adaptant à la diversité de ses clients et à leurs attentes. Dans ce sens, l’Office a mis en place des comptoirs d’information. Ce service est assuré par un opérateur professionnel connu et reconnu dans ce domaine. Aujourd’hui, les agents d’information et d’accueil veillent en permanence à renseigner et répondre aux questions des passagers.

Les informations sur les vols sont disponibles également, en temps réel, via les écrans d’affichage et les messages sonores au départ et à l’arrivée. Il s’agit aussi de la signalétique qui a été adaptée et simplifiée pour une meilleure orientation des passagers et de l’affichage et annonces sonores avec la diffusion des messages de sensibilisation sur le respect des consignes de distanciation physique et des gestes barrières, par le biais d’annonces sonores, d’écrans d’affichage et de panneaux d’information.

L’ONDA donne aussi à travers son site internet « www.onda.ma », toutes les informations pratiques sur les services disponibles au niveau des aéroports (boutiques, restaurants et horaires de vol…) et propose la connexion WIFI. Les passagers peuvent se connecter gratuitement via tous les supports (Smartphones, tablettes, ordinateurs,…).

L’Office a également mis en place un centre de relations clients. Opérationnel 24h/24, il permet d’obtenir toutes les informations pratiques relatives à cet aéroport et recueillir les réclamations des passagers.

Services et commodities: L’ONDA veille en permanence à ce que l’ensemble des commerces (restaurants, cafés, kiosques à journaux, pharmacies, guichets de change,…) soient ouverts selon les horaires des vols et affichent d’une manière apparente les prix de leurs produits et services. L’Office, soucieux d’offrir aux passagers un excellent niveau d’accueil, reste à l’entière disposition de ses clients pour de plus amples informations.