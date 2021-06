Une réunion consacrée à la présentation des secteurs économiques prometteurs en termes d’opportunités d’investissement dans la région Marrakech-Safi a été tenue, récemment, au siège de la wilaya de la région, en présence d’une délégation d’experts en commerce à l’ambassade des Etats-Unis au Maroc.

Cette rencontre a été l’occasion de donner un large aperçu sur les secteurs économiques prometteurs qui peuvent faire l’objet de coopération et de partenariat entre les investisseurs américains et marocains, à l’instar de l’artisanat, de la santé, de l’agro-industrie, des énergies renouvelables, de la recherche scientifique, de l’innovation, des startup et autres.

A cette occasion, le wali de la région, Karim Kassi-Lahlou et le Conseiller commercial à l’ambassade US, Shakir Farsakh, ont exprimé leur fierté du partenariat solide et séculaire unissant les deux pays dans tous les domaines, à même de faire du Maroc le premier pays africain et le seul à l’échelle du Continent, avec lequel les USA ont scellé un accord de libre-échange (ALE).

L’ALE a amplement contribué à la hausse des échanges commerciaux entre les deux Etats, d’où la nécessité d’explorer les moyens susceptibles de promouvoir et de consolider davantage cet accord, ont souligné les deux parties.

Ont pris part à cette réunion, qui s’inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique entre les Etats-Unis et le Maroc, le secrétaire général de la wilaya, le directeur du Centre Régional d’Investissement (CRI), le président régional de la CGEM-Marrakech-Safi, le vice-président de la Chambre de commerce, d’industrie et de services, les directeurs régionaux des ministères du commerce et de l’industrie, du tourisme et de l’artisanat et le chef de la division des affaires économiques et de la coordination à la wilaya.