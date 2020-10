Les audiences des quatre premiers matches de la finale NBA ont enregistré une chute accrue par rapport à l’an dernier, principalement à cause d’un calendrier bousculé par la pandémie.



Le Game 3 de la série opposant Los Angeles Lakers et Miami Heat n’a réuni que 5,9 millions de téléspectateurs aux Etats-Unis, un record depuis que les matches de la finale ont commencé à être diffusés systématiquement en direct, en 1982.



Aucun des quatre premiers matches de cette finale n’a dépassé les 8 millions de téléspectateurs, ce qui les classe aux quatre premières places des plus mauvaises audiences de l’ère moderne.



Plusieurs élus républicains et commentateurs conservateurs ont immédiatement attribué cette dégringolade à ce qui correspond pour eux à la politisation de la NBA.



Après un dialogue avec ses joueurs, la ligue de basket nord-américaine a choisi de faire figurer les mots “Black Lives Matter” sur ses parquets cette saison.



Elle a aussi permis aux joueurs d’inscrire des messages civiques sur leurs maillots à la place habituelle de leur nom.

Tous les événements sportifs des dernières semaines ont enregistré des baisses sensibles.