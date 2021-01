Le comité préfectoral de veille et de suivi épidémiologique à la préfecture d’Agadir Ida-Outanane a annoncé samedi la prorogation d’une semaine de la mise en œuvre des mesures décidées pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).



Cette décision, qui entrera en vigueur ce dimanche 10 janvier à 21h00, intervient suite aux conclusions des opérations de suivi quotidien et hebdomadaire de l’évolution de la situation épidémiologique et après constatation de la hausse des cas de contaminations, indique un communiqué du comité préfectoral de veille. Le comité avait remarqué la persistance de la hausse en nombre de cas infectés, ayant dépassé le seuil national (plus de 50 cas pour chaque 100.000 d’habitants), poursuit le communiqué.



Les autorités locales appellent en conséquence la population à une adhésion citoyenne à ces mesures préventives.