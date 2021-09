Bank Al-Maghrib et Bank of Russia (Banque Centrale de la Fédération de Russie) ont signé récemment un mémorandum d’entente visant à améliorer et à renforcer les relations de coopération entre les deux institutions.

Paraphé par le Wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, et la Gouverneure de Bank of Russia, Elvira Nabiullina, ce mémorandum d’entente porte sur l’échange d’informations et d’expertise dans plusieurs domaines, indiquent les deux institutions dans un communiqué conjoint.

Il s’agit de la conception et la mise en œuvre de la politique monétaire, la politique macro-prudentielle et la préservation de la stabilité financière, le développement des systèmes et moyens de paiement, la réalisation et l’implémentation des stratégies d’inclusion financière, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, précise le communiqué.