Les financements accordés par les banques participatives ont augmenté, en glissement annuel, de 47,5% à plus de 14,36 milliards de dirhams (MMDH) en février 2021, indique Bank Al-Maghrib (BAM).

Ces financements se répartissent sur l’immobilier (12,37 MMDH), la consommation (1,01 MMDH), l’équipement (878 millions de dirhams) et la trésorerie (20 millions de dirhams), précise BAM dans un document sur les statistiques monétaires du mois de février 2021.

Parallèlement, les engagements des banques participatives se sont élevés à plus de 4,9 MMDH auprès des banques et ce, sous forme principalement de refinancement à travers le produit de “Wakala bil Istithmar” et de dépôts à vue reçus des banques mères, fait savoir la même source.

Et d’ajouter que les comptes chèques et comptes courants ont grimpé de 41,2% à 4,11 MMDH, alors que les dépôts d’investissement ont atteint 1,08 MMDH.