Les compagnies aériennes S7 Airlines et Aeroflot vont lancer chacune de nouvelles routes vers le Maroc.

Casablanca sera ajoutée au réseau de S7 Airlines dans les tout prochains jours avec un vol hebdomadaire au départ de Moscou Domodedovo (DME), a annoncé le site routesonline.

Les vols vers l’aéroport Mohammed V (CMN) commenceront le 30 avril. La route, qui sera la première du S7 vers le Maroc, sera exploitée à l’aide de Boeing 737-800.

La compagnie aérienne deviendra le deuxième transporteur à desservir Casablanca depuis Moscou, après Royal Air Maroc qui propose actuellement deux vols par semaine et qui devrait passer à trois vols hebdomadaires en juin.

En outre, les données fournies par OAG Schedules Analyzer montrent qu’Aeroflot a l’intention de lancer deux routes entre Moscou Sheremetyevo (SVO) et Agadir (AGA) et CMN à partir de début juin. Les vols seront respectivement 3 fois par semaine et 1 fois par semaine à bord des 737-800.

Les ajouts de liaisons signifient que la capacité entre Moscou et le Maroc devrait être de 2 570 sièges hebdomadaires dans les deux sens d’ici début juillet, contre 1 400 en 2019.