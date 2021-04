La moyenne des délais de paiement déclarés par l’ensemble des établissements et entreprises publics (EEP) a atteint 38,4 jours à fin mars 2021 contre 42,6 jours à fin mars 2020, a annoncé, jeudi, la Direction des entreprises publiques et de la privatisation relevant du ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration.



A partir de cette année, la publication des délais déclarés par les EEP se fera selon une périodicité trimestrielle, a fait savoir la Direction dans un avis suite à la publication des délais de paiement déclarés par les EEP concernant le mois de mars au niveau de la rubrique de l’Observatoire des Délais de Paiement (ODP) sur le portail du ministère.



Compte tenu des enseignements des publications effectuées jusqu’à janvier 2021 et considérant la publication imminente du premier Rapport de l’ODP, la mise en œuvre de cette bonne pratique de publication a fait l’objet d’une évaluation dans le cadre de travaux rapprochés avec les EEP en vue de renforcer la qualité des informations publiées et de consolider les mesures à même de réduire davantage les délais de paiement, a expliqué la même source.