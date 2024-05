La moyenne des délais de paiement déclarés par l’ensemble des Établissements et entreprises publics (EEP) a atteint 34,4 jours à fin mars 2024, selon la Direction des entreprises publiques et de la privatisation (DEPP) relevant du ministère de l’Economie et des finances.

« Le ministère de l’Économie et des Finances a publié, le 2 mai 2024, les délais de paiement déclarés par les Établissements et Entreprises Publics concernant le mois de mars 2024 et ce, au niveau de la rubrique de l’Observatoire des Délais de Paiement sur le portail dudit ministère », indique la DEPP dans un avis.

Cette publication à caractère trimestriel s’inscrit dans le cadre de la démarche progressive adoptée par le ministère depuis la première publication effectuée le 31 octobre 2019, rappelle la même source.