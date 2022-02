Les échanges commerciaux entre le Royaume du Maroc et l’État du Qatar se sont accrus de 130% au cours des cinq dernières années, a révélé le premier vice-président de la Chambre du Qatar, Mohammed Bin Ahmed Bin Twar Al Kuwari.

Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays est ainsi passé de 330 millions de riyals en 2017 à environ 754 millions de riyals l’année dernière, a précisé Bin Twar, lors de sa rencontre dimanche au siège de la Chambre avec le chef de la partie marocaine du Conseil d’affaires mixte qataro-marocain, Mohamed Beda. Le chef de la Chambre qatarie a estimé que cette performance reste toutefois « en deçà du niveau de nos ambitions, et nous espérons accroître davantage nos échanges grâce à la coopération entre les secteurs privés des deux pays ».

Les deux parties ont notamment discuté lors de cette rencontre des moyens de renforcer les relations de coopération entre les entreprises qataries et marocaines, des opportunités d’investissement offertes de part et d’autre, des moyens d’activer de Conseil d’affaires mixte qataro-marocain et de la possibilité d’établir des alliances entre les entreprises des deux pays.

Bin Twar a mis en avant la solidité des relations fraternelles entre les deux pays frères, et la volonté commune de renforcer les relations commerciales et économiques, notant que le Maroc est un marché vaste et prometteur qui offre de nombreuses opportunités d’investissement qui suscitent l’intérêt des hommes d’affaires qataris.

Il a faut état de l’existence de plus de 80 entreprises marocaines sur le marché qatari en partenariat avec des entreprises qataries, opérant dans une variété de domaines, notamment l’hôtellerie, le commerce, la sous-traitance, la mode, la beauté et les solutions d’affaires.

Pour sa part, Mohamed Beda, membre de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), a révélé que de nombreuses entreprises marocaines souhaitent investir au Qatar, qui se démarque par sa stabilité et son climat d’investissement attractif.

Quant à Ismail Al-Ansari, il a insisté sur la nécessité d’activer et de redynamiser le Conseil d’affaires qataro-marocain, réitérant la grande volonté des hommes d’affaires qataris de renforcer la coopération avec leurs homologues marocains, à travers l’établissement de partenariats commerciaux et d’investissement dans divers domaines.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des rencontres entre experts marocains et qataris, préalables à la huitième session de la Haute commission mixte entre les deux pays, dont les travaux ont débuté, ce lundi à Doha, sous la coprésidence du Premier ministre et ministre de l’Intérieur du Qatar, Cheikh Khaled ben Khalifa Al-Thani, et du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.