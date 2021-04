Les exportations de l’automobile ont atteint 15,74 milliards de dirhams (MMDH) au titre des deux premiers de 2021, en hausse de 4,1% par rapport à fin février 2020, selon l’Office des changes.

Cette évolution provient principalement de l’accroissement des ventes du segment “construction” de 8,6%, explique l’Office dans son bulletin sur les indicateurs des échanges extérieurs de février 2021.

Cette hausse est ralentie par la baisse des ventes du segment “câblage” et du segment “intérieur véhicules et sièges” de 3,7% et 2,2% respectivement, précise la même source, notant que la part de ce secteur dans le total des exportations a progressé de 2 points à 31,7%.