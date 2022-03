Les ventes des phosphates et dérivés ont plus que doublé au titre du premier mois de 2022, s’établissant à 7,79 milliards de dirhams (MMDH), contre 3,48 MMDH à fin janvier 2021, selon l’Office des changes.

Cette évolution fait suite à l’augmentation des ventes des engrais naturels et chimiques (+3,12 MMDH), due à l’effet prix qui a plus que doublé (7.163 DH/T à fin janvier 2022 contre seulement 2.882 DH/T à fin janvier 2021), explique l’Office dans ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de janvier.

De leur côté, les quantités exportées ont enregistré une légère augmentation de 2,6%, fait observer la même source.

En parallèle, les exportations du secteur agriculture et agroalimentaire ont progressé de 8,4% pour s’établir à 7,65 MMDH à fin janvier 2022, grâce à la hausse des ventes de l’industrie alimentaire (+36,2% ), précise l’Office, notant que les ventes de l’agriculture, sylviculture et chasse ont accusé une légère baisse de 5,3%.

De leur côté, les exportations du textile et cuir ont augmenté de 20% au titre du premier mois de l’année 2022. Cette évolution est attribuable à la hausse des ventes des principaux segments de ce secteur, en l’occurrence, des vêtements confectionnés (+18,3%), des articles de bonneterie (+18,4%) et des chaussures (+21,7%).

Les exportations de ce secteur dépassent, en moyenne, celles réalisées durant la période 2018-2021.

De leur côté, les ventes du secteur de l’automobile ont reculé de 11,5% à 6,98 MMDH à fin janvier 2022, contre 7,89 MMDH une année auparavant. Le nombre de voitures de tourisme exportées à fin janvier 2022 affiche une quasi-stabilité avec 22.112 voitures exportées, contre 22.144 à fin janvier 2021.