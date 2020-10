La 6ème journée du championnat espagnol de football n’a pas souri aux grandes équipes. Le Real Madrid, FC Barcelone et FC Séville ont concédé des défaites par le même score (1-0) confirmant ainsi un début de la Liga mitigé.



Les équipes ayant terminé tard les compétitions européennes la saison dernière et engageant plusieurs joueurs avec leurs sélections semblent avoir des difficultés à récupérer leur rythme de jeu, notamment lors des matchs suivant les rencontres internationales.



C’est le cas du Real Madrid, méconnaissable samedi contre Cadix. L’équipe de Zidane a fait son pire match depuis la reprise du championnat suite à l’arrêt obligé à cause du nouveau coronavirus et encaissé sa première défaite de cette saison après trois victoires consécutives et un nul.



Le club madrilène a été surpris par l’engagement et le rythme imposé par le nouveau promu Cadix qui a dominé la première mi-temps de manière impressionnante avec une défense solide et une ligne d’attaque rapide conduite par Lozano, auteur de l’unique but de la rencontre à la 16ème minute.



En plus, l’équipe d’Alvaro Cervera a raté plusieurs occasions pour doubler le score grâce à Negredo, ancien du Real Madrid, et le buteur Lozano. Malgré les 4 changements introduits par Zidane à la deuxième mi-temps, le Real Madrid n’a pas changé de visage, signant ainsi sa pire performance à trois jours de son début à la Ligue des champions et à une semaine du « clasico ». Avec cette contre-performance, les madrilènes sont 3èmes avec 10 points.



Même sort pour le Barça. L’équipe de Koeman, qui a concédé un nul sur son terrain lors de la dernière journée contre FC Séville, a laissé les 3 points à Getafe après un match à oublier. L’équipe du coach néerlandais a fait preuve d’une prestation irrégulière tout au long de la rencontre et a subi, comme le Real, sa première défaite de la saison.



Malgré l’introduction d’une attaque de luxe composée de Messi, Griezmann, Dembelé et le jeune Pedri, le Barça n’a pas concrétisé sa domination de la balle et manqué des occasions claires, notamment lors de la première mi-temps, par l’intermédiaire de Griezmann et Messi.



L’inefficacité des catalans a été punie à la 56ème minute par l’international espagnol Jaime Mata qui a transformé un penalty sifflé après une charge de Frenkie de Jong sur Djené Dakonam.



Les entrées en jeu simultanées d’Ansu Fati, Philippe Coutinho (62e) et de Martin Braithwaite ont redonné la dynamique à l’attaque du Barça, mais sans tromper le portier local. Cette défaite a envoyé des signaux inquiétants sur l’adaptation des joueurs de l’équipe catalane, 9ème avec 7 points, au style de jeu de Koeman à une semaine du grand « clasico » du championnat espagnol.



De son côté, FC Séville, champion en titre de l’Europa League, a suivi les pas du Real et du Barça. L’équipe de Lopetegui s’est inclinée sur le même score (1-0) contre Grenade dans un match dur et marqué par l’expulsion du sévillan Joan Jordan.



Les coéquipiers de Yassine Bounou ont disposé de plusieurs occasions de but avant la pause, sans résultat. Toutefois, Grenade a tiré profit de sa supériorité numérique lors de la seconde période pour reprendre la domination du match.

L’équipe locale devait attendre les dernières minutes (82è) pour inscrire l’unique but de la rencontre par Yangel Herrera.

Pour sa part, la Real Sociedad a saisi les mauvaises performances des « favoris » de la Liga pour s’emparer de la tête du championnat après sa large victoire (0-3) contre Betis de Séville.



Portu, Mikel Oyarzabal et Januzay ont été les auteurs de la victoire des Basques, leaders de la Liga avec 11 points (trois victoires, deux nuls et une défaite).