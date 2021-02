L’agence de presse privée japonaise “Pan Orient News” a salué la gestion exemplaire par le Maroc de la campagne de vaccination contre l’épidémie de Covid-19.

“Le rythme accéléré de vaccination est l’un des indicateurs renseignant sur la capacité du pays (le Maroc, ndlr) à contenir la propagation du virus et ce, trois semaines après le lancement par le Roi Mohammed VI de la campagne nationale de vaccination contre Covid-19. Le Souverain avait, à cette occasion, reçu la première dose du vaccin”, a écrit Pan Orient News dans un article publié lundi. L’expérience marocaine est l’une des expériences les plus réussies dans la lutte contre la Covid-19, notamment en ce qui concerne la gestion de l’approvisionnement du vaccin, alors que de nombreux pays de la région ont échoué à assurer à leurs citoyens une vaccination contre Covid-19.

Aussi, “le Royaume du Maroc est le premier pays africain à lancer gratuitement une campagne de vaccination contre Covid-19 au profit de tous les Marocains et résidents étrangers au Maroc”, s’est réjouie l’agence nipponne.

Elle s’est, en outre, félicitée de l’approche solidaire du Royaume envers le continent africain, rappelant les instructions royales données par le Roi, en juin 2020, pour acheminer des aides médicales d’urgence et préventives à plusieurs pays africains afin d’accompagner leurs efforts de lutte contre la pandémie de Covid-19.

L’article a également mis en valeur les différentes mesures prises par le Royaume pour faire face aux répercussions sanitaires, économiques et sociales du virus, particulièrement la création d’un fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus, afin d’aider les populations les plus touchées et soutenir l’économie nationale, rappelant, dans le même cadre, l’élan de solidarité dont le peuple marocain a fait preuve.