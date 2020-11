Les jeunes âgés de 15 à 34 ans constituent 34,8% du volume total de l’emploi au 3ème trimestre de 2020, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cette proportion est de 8,7% pour les 15-24 ans et de 26,1% chez les 25-34 ans, précise le HCP dans une note d’information sur l’évolution des indicateurs du marché de travail au T3-2020.

La même note fait aussi ressortir que sur les 10.166.000 actifs occupés, 41,2% sont des ruraux et 19,7% sont de sexe féminin, ajoutant que selon le diplôme, plus de la moitié (53,8%) des actifs occupés n’ont aucun diplôme, 31,2% ont un diplôme moyen et 14,9% ont un diplôme supérieur.

Parmi les actifs occupés exerçant dans le secteur de l'”agriculture, forêt et pêche”, 80,6% n’ont aucun diplôme. Cette proportion atteint 58,7% dans le secteur du bâtiment et travaux publics (BTP), 42,7% dans l’industrie (y compris l’artisanat) et 38,3% dans les services.

La répartition des actifs occupés selon le secteur d’activité montre que le secteur des services emploie 4.736.000 personnes (46,6%), suivi de l'”agriculture, forêt et pêche” (3.054.000 personnes ou 30%), de l’industrie y compris l’artisanat (1.201.000 personnes ou 11,8%) et le secteur du BTP (1.169.000 personnes ou 11,5%).

Parmi les 4.736.000 personnes exerçant dans le secteur des services, 33,6% relèvent de la branche du commerce, 11,7% des services sociaux fournis à la collectivité et 11,7% du transport, entrepôts et communications.

Selon le milieu, près des deux-tiers (65,8%) des actifs occupés citadins exercent dans le secteur des services et 17% dans l’industrie, y compris l’artisanat. En milieu rural, 66% des actifs occupés exercent dans le secteur de l’agriculture, forêt et pêche et 19,2% dans celui des services.

Par ailleurs, le HCP souligne que les professions les plus exercées sont les “artisans et ouvriers qualifiés des métiers artisanaux” (19,4%), les “ouvriers et manœuvres de l’agriculture et de la pêche” avec 18% de l’ensemble des actifs occupés et les “manœuvres non agricoles, manutentionnaires et travailleurs des petits métiers” (16,4%).

Pour sa part, l’emploi salarial touche un peu plus de la moitié (51,9%) des actifs occupés (contre 50,5% une année auparavant). Les indépendants, quant à eux, représentent 30,3% des actifs occupés (33,9% parmi les hommes et 15,7% chez les femmes), tandis que les aides familiaux représentent 13,2% et le statut d’employeur 1,9%. S’agissant des personnes en dehors du marché de travail âgées de 15 ou plus, elles ont été au nombre de 15,15 millions au T3-2020 et sont en majorité des femmes au foyer (54,9%) ou des élèves ou étudiants (24%). Les femmes représentent 73,8% de cette population.

Selon le diplôme, un peu plus de la moitié (53,4%) des personnes en dehors du marché de travail n’ont aucun diplôme, 34,7% ont un diplôme moyen et 11,7% un diplôme supérieur.