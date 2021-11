A l’occasion de la célébration du 46ème anniversaire de la Glorieuse Marche Verte, l’Association des Lauréats Etrangers du Maroc (ASLEM), organise une Caravane à destination des Provinces du Sud du Royaume du Maroc.

Cet événement inédit est intitulé « Les lauréats internationaux du Maroc sur les traces de la Marche Verte ». Cette Caravane exceptionnelle aura lieu du 9 au 14 novembre, et reliera par route, la ville d’Agadir à celle de Dakhla, au Sahara marocain. Pour cette première édition, L’Union des Comores est le pays d’honneur.

Cette Caravane bénéficie d’un soutien important des Institutions publiques et privées marocains, en plus d’un appui fort des représentations diplomatiques étrangères établies au Maroc.

Parmi les partenaires publics de la Caravane, figurent notamment l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI), le Conseil Economique Social et Environnemental (CESE), ainsi que la Wilaya de la Région Souss-Massa, la Wilaya de Laayoune-Boujdour-Sakia Al Hamra, la Wilaya de Dakhla-Oued Eddahab, et la Délégation Régionale de la Santé de Dakhla.

Dans le secteur privé également, de nombreux acteurs de premier plan sont partenaires de la Caravane. Il s’agit notamment du Groupe Attijariwafa Bank, l’Association Bank de Solidarité, l’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX), ou encore de la Chambre Africaine du Commerce et des Services.

L’ASLEM se félicite également de l’adhésion à cette Caravane de la Fondation S.A.I.D, de l’Organisation Royale Marocaine pour le Développement et de la Communication Africaine et Mondiale, ainsi que de Morocco Alumni, en plus du Moroccan Public Diplomacy Center, et du Mouvement Panafricain des Leaders

La Caravane « Les lauréats internationaux du Maroc sur les traces de la Marche Verte » est constituée d’une centaine de participants, parmi lesquels figurent des lauréats étrangers formés dans les Etablissements d’enseignement supérieur au Maroc, ainsi que des étudiants étrangers actuellement en formation dans le pays. Des officiels marocains, ainsi que des diplomates étrangers en poste au Maroc, prendront aussi part à cet événement fondateur d’une nouvelle ère dans les rapports du Maroc avec les lauréats étrangers de ses Etablissements de formation des cadres.

En plus de sa portée politique et diplomatique, cette Caravane vise à renforcer le partenariat économique entre le Maroc et ses voisins du Continent africain, en mettant à contribution les lauréats étrangers formés au Maroc. Des lauréats qui sont devenus aujourd’hui des acteurs politiques et économiques actifs au service du développement de leurs pays et du Royaume.

Au programme, des conférences, des rencontre B2B, des ateliers de formation et de coaching. L’un des temps forts de la Caravane sera l’organisation de deux journées de consultations gratuites et de distribution de médicaments à l’hôpital Hassan II de Dakhla, en partenariat avec les autorités sanitaires de la ville./.