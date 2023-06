Le Canada a annoncé, mardi, l’ajout de 13 pays, dont le Maroc, à son programme d’autorisation de voyage électronique (AVE).

À compter de ce mardi, les voyageurs admissibles de ces pays qui ont eu un visa canadien au cours des 10 dernières années ou qui détiennent actuellement un visa américain valide délivré à des fins autres que l’immigration peuvent présenter une demande d’AVE plutôt qu’une demande de visa s’ils se rendent au Canada par avion.

Outre le Maroc, la nouvelle liste des pays éligibles à ce programme comprend Antigua-et-Barbuda, l’Argentine, Costa Rica, Panama, les Philippines, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, les Seychelles, Thaïlande, Trinité-et-Tobago et l’Uruguay, .

L’annonce a été faite par le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser.

Le voyage aérien sans visa à destination du Canada, pour un séjour d’une période pouvant aller jusqu’à six mois, permettra à des milliers de voyageurs d’affaires ou d’agrément de visiter le pays rapidement, plus facilement et à moindre coût, souligne le ministère chargé de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté dans un communiqué.

Cette mesure contribuera également à la croissance de l’économie canadienne en favorisant le voyage, le tourisme et le commerce international, de même qu’en renforçant les relations du Canada avec ces pays tout en assurant la sécurité des Canadiens, ajoute le ministère.

Cette décision permettra également d’éviter l’ajout de milliers de demandes au volume des dossiers à traiter, ce qui permettra de traiter plus efficacement les demandes de visa et profitera au final à tous les demandeurs, souligne le ministère, ajoutant que les personnes qui détiennent déjà un visa valide peuvent continuer de l’utiliser pour voyager au Canada.

Les voyageurs qui ne sont pas admissibles à l’AVE, ou qui se rendent au Canada autrement que par voie aérienne (par exemple par voiture, par autobus, par train ou par bateau, y compris les navires de croisière), devront toujours présenter un visa de visiteur.

« Grâce à cet ajout, un plus grand nombre de personnes du monde entier peuvent désormais se lancer dans des aventures inoubliables, explorer nos paysages variés, retrouver leur famille et leurs amis, et s’immerger dans notre culture dynamique sans devoir obtenir de visa », a indiqué Fraser.

« Cet élargissement n’est pas seulement pratique pour les voyageurs, il augmentera également les voyages, le tourisme et les retombées économiques, tout en renforçant les liens avec ces 13 pays », a ajouté le ministre.

L’AVE est un document de voyage numérique que doivent détenir la plupart des voyageurs dispensés de l’obligation de visa pour venir au Canada par avion ou y faire escale.

Les autorités canadiennes utilisent la demande d’AVE pour effectuer un contrôle sommaire des voyageurs aériens avant leur départ.