La deuxième édition des Morocco Sports Awards aura lieu le 23 Mars 2022. Cet événement annuel a pour ambition de valoriser les bonnes pratiques, de mettre en lumière des initiatives impactantes et de rendre hommage aux personnalités qui se sont distinguées au sein de l’écosystème sportif marocain au cours de l’année 2021.

Sont concernés par ce grand rendez-vous annuel, tous les acteurs opérant dans l’économie du sport dans le royaume : agences, start-ups, annonceurs, associations, institutions sportives, entreprises privées ou publiques, dirigeants, athlètes…

7 Awards en jeu seront arbitrés par un jury de onze professionnels : Personnalité, Entreprise sportive, Activation, Initiative citoyenne, Start-up, Événement, Coup de cœur.

Le jury est composé de Younes El MECHRAFI (MDJS), Amine ABOUYOUB (Mercure International of Morocco), Samia TERHZAZ (CGEM), Abdelaziz ALAOUI (CMIM) Youssef ZIRAOUI (JAWJAB), Mhamed ZEGHARI (Consultant), Mihoub MEZOUAGHI (AFD), Farida JIRARI (APD), Driss RHAFES (EDUKATEAM), Mehdi ALLABOUCH (GROUPE HORIZON PRESSE), Mehdi SEKKOURI ALAOUI (STADIA / FMPS)

Les candidatures peuvent être soumises aux organisateurs du 1er février au 1 Mars 2022 à minuit

à travers la plateforme en ligne : www.moroccosportsawards.com.

« Les Morocco Sports Awards permettent de saluer des initiatives innovantes et responsables qui contribuent au développement et au rayonnement de l’économie du sport au Maroc. Ils sont également l’occasion d’échanger et de partager autour des questions qui touchent l’ensemble de notre écosystème », déclare Mehdi SEKKOURI, fondateur des Morocco Sports Awards.

Les MOROCCO SPORTS AWARDS sont organisés par STADIA, le spécialiste marocain du conseil et de la communication 360° dans le sport, en partenariat avec la Fédération Marocaine des Professionnels du Sport (FMPS).