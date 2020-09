L’Association marocaine des pilotes de ligne (AMPL) annonce, dans le cadre de sa mobilisation suite à la décision de licenciement économique opérée par Royal Air Maroc (RAM) à l’encontre de 65 pilotes de ligne, avoir envoyé récemment une lettre ouverte au management de la compagnie dans laquelle les membres de l’association s’étaient déclarés ‘‘disposés à prendre à charge, grâce à une réduction corrélative de leurs émoluments financiers, le coût de la réduction de la masse salariale dont aurait bénéficié RAM en procédant au licenciement économique de ses salariés’’.







L’AMPL est même allée plus loin en proposant un ‘‘gel complet du versement des primes variables pour l’ensemble du personnel bénéficiaire de cette prime, y compris le personnel d’encadrement administratif, et ce tant que la crise liée à la pandémie de Covid-19 perdurera’’. Un gel ‘‘qui devrait générer des économies additionnelles estimées par l’AMPL à pas moins de 154 millions de dirhams pour le personnel navigant technique (PNT) et à 67 millions de dirhams pour le personnel au sol bénéficiaire de la prime variable annuelle’’.





Cette solution ‘‘devrait pouvoir aider à atteindre l’objectif de réduction de masse salariale fixé par la RAM tout en préservant les emplois’’. Et afin de rendre concrète cette proposition, les pilotes de ligne invitent la direction de RAM à signer un ‘‘Accord de solidarité et d’avenir qui serait profitable aux deux parties’’.