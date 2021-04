Le marché monétaire a été dynamisé, durant la semaine allant du 8 au 14 avril courant, avec les placements du Trésor qui ont avoisiné environ 20 milliards de dirhams (MMDH) en moyenne quotidienne, soit une hausse de 47% comparativement à une semaine plus tôt, selon BMCE Capital Research (BKR).





L’atténuation de la circulation fiduciaire s’est traduite par celle du déficit de la liquidité bancaire dont l’encours hebdomadaire moyen s’est fixé à 80,1 MMDH au terme de la semaine écoulée, indique BKR dans sa lettre monétaire et obligataire. Dans ce sillage et après trois semaines consécutives de renforcement des avances à 7 jours, Bank Al-Maghrib (BAM) a réduit celles-ci de près de 10 MMDH pour se fixer à 25,5 MMDH.





Sur la prochaine semaine s’étalant du 15 au 22 avril, BAM renforcera son dispositif d’intervention sur le marché monétaire à travers l’émission de 8,43 MMDH de plus par rapport à la semaine précédente sous forme d’avances à 7 jours, soit un total de 33,88 MMDH.