Les niveaux de rémunération des stars de la Formule 1 sont équivalents à ceux de leurs confrères d’autres sports comme Messi en football ou LeBron James au basket-ball.

Lewis Hamilton, qui domine le Championnat du monde de F1 de la tête et des épaules depuis maintenant 6 ans, possède de loin le plus gros salaire dans sa discipline. En effet, Toto Wolff et Mercedes le paient 45 millions d’euros cette année, soit presque le double de son poursuivant sur ce classement des salaires.

Derrière Hamilton, c’est un trio qui se dégage aisément des autres pilotes. Vettel touche ainsi 27 millions d’euros pour ce qui sera sa dernière année chez Ferrari. Le quadruple champion du monde allemand rejoindra Racing Point l’année prochaine.

Daniel Ricciardo, auteur d’une saison 2020 de bonne facture, est sur le podium avec ses 25 millions d’euros annuels. Renault avait dû mettre le paquet financièrement pour arracher l’Australien à l’écurie Red Bull.

Enfin, celui qu’on considère souvent comme le plus talentueux volant en main, Max Verstappen, est très bien loti avec ses 23 millions d’euros. Rappelons que son coéquipier Alex Albon touche dix fois moins.