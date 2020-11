Le webinaire «Doing Business with Canada» s’est tenu le 25 novembre 2020, en partenariat avec le cabinet Harvard Consulting. La rencontre organisée par l’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX), en présence de Hassan Sentissi El Idrissi président de l’ASMEX, Saad Hamoumi, CEO de Harvard Consulting et Frédéric Lhotellier d’Adexia, spécialiste dans le développement des entreprises sur le marché canadien, a pour objectif d’aider les exportateurs à développer leurs activités post-COVID19.

Le Canada représente un marché de 38 millions de personnes et est la 10ème économie mondiale. Le pays est premier du classement des meilleures destinations pour les expatriés parmi les pays du G7. La diaspora marocaine représente environ 100.000 personnes. Le pays est aussi premier du classement des systèmes bancaires les plus sûrs du G7.

Les principaux clients du Canada sont les Etats-Unis avec 74% d’exportations canadiennes vers ce marché, suivies de la Chine avec 4,5% des exportations et le Japon avec 2,3% des exportations. Le Maroc est quant à lui le 44ème client du pays avec 453 millions de dollars d’importations.

«Les opportunités business existent partout, mais il faut savoir comment s’y préparer, s’y adapter et les saisir. Nous avons créé au sein de l’ASMEX un club d’affaire canadien pour réfléchir aux actions à mener en direction de ce marché avec pour objectif de développer les exportations, mais aussi d’attirer des investissements canadiens au Maroc», déclare Hassan Sentissi El Idrissi.

Les principaux fournisseurs du Canada sont les Etats Unis avec 53% des importations faites depuis le pays voisin suivi de la Chine avec 12% des importations puis le Mexique avec 5,9% des importations. Le Maroc est classé 59ème fournisseur du Canada avec une valeur de 463 millions de dollars. Les exportations marocaines vers le Canada ont évolué de 12,7% entre 2015 et 2019. 38% de ces exportations sont destinées au Québec. Les deux provinces du Québec et de l’Ontario cumulent à elles seules les ¾ des exportations marocaines.

Le royaume exporte principalement des fruits et des engrais (18,9%). Les vêtements et les systèmes de navigation aérien viennent en 3ème et 4ème places avec 9% des exportations pour une valeur de 43 millions de dollars canadiens. «Les Canadiens sont friands de produits bio et de grande qualité, une niche que les exportateurs marocains ont les moyens de conquérir. Le Canada a le 16ème PIB par habitant le plus élevé des pays de l’OCDE», explique Frédéric Lhotellier.

Parmi les principaux acheteurs canadiens de produits marocains un seul est issu de l’industrie aéronautique (Canadair) qui compte pourtant pour 9% des exportations marocaines du secteur au Canada. Le reste des acheteurs canadiens acquièrent surtout des fruits et légumes marocains, du sel, des vêtements ou sont spécialisés dans l’agro-alimentaire.

Selon Frédéric Lhotellier les secteurs porteurs pour les exportateurs marocains sont l’aérospatial, l’industrie agro-alimentaire et l’industrie du textile. Concernant le textile, le Maroc est le 20ème fournisseur du Canada en matière de vêtements confectionnés, avec des ventes cumulant 56 millions de dollars. Le royaume est aussi le 16ème fournisseur de chaussures du pays (7,4 millions de dollars) et le 32ème fournisseur d’article de sellerie. La vente de vêtements a connu une chute de 20% entre le 3ème trimestre de 2019 et celui de 2020 due à la crise de la COVID-19.

Les exportations canadiennes vers le Maroc ont connu une hausse de 48% entre 2015 et 2019 tandis que les exportations depuis la province du Québec ont quant à elles connu une hausse de 177%. 65% des exportations canadiennes proviennent de la Saskatchewan, principal producteur de blé dur et d’engrais.

Les principaux échanges commerciaux en provenance du Canada ont porté sur les céréales (principalement du blé dur et des légumineuses) avec 57,39% des exportations. La navigation aérienne (principalement des avions) représente 12,91% des exportations canadiennes vers le Maroc tandis que les engrais représentent 10,23% des importations marocaines depuis le Canada.