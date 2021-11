La ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Fatima-Zahra Ammor, a fait part, mardi, de son engagement à accélérer la mise en œuvre des mesures d’urgence en faveur du secteur touristique dans les plus brefs délais.

Lors d’une rencontre avec les opérateurs privés du secteur touristique national, Mme Ammor, consciente de la criticité du contexte, a aussi pris l’engagement d’établir une feuille de route prenant en compte les attentes des opérateurs pour relancer le secteur, indique un communiqué du ministère.

Elle a, dans ce sens, souligné que « l’ensemble du Gouvernement de Sa Majesté est mobilisé pour limiter l’impact économique de la pandémie de Covid-19 sur l’écosystème et accompagner le secteur pour une relance dans les meilleures conditions », relève la même source.

La rencontre s’est déroulée en présence du bureau exécutif élargi de la Confédération nationale du Tourisme (CNT), incluant les présidents des Fédérations métiers et des représentants des Conseils régionaux du tourisme, le directeur général de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), Adel El Fakir, et du président du Directoire de la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), Imad Barrakad.

Elle a permis de couvrir l’ensemble des enjeux structurants du secteur touristique, incluant les derniers développements nationaux et internationaux impactant l’activité du secteur.

Il s’agit également des remontées terrain sur la criticité de l’état actuel de l’écosystème touristique et les difficultés éprouvées par les acteurs et une perspective sur la stratégie de relance du secteur pour les années à venir.