Après une brève interruption durant la période estivale, Les Régionales de l’Investissement ont repris, ce mercredi 14 septembre, à Beni Mellal. Une étape qui a tenu toutes ses promesses tant par le nombre de participants que par la richesse des débats et des échanges.

Lors de cette escale de reprise, le secteur agricole était à l’honneur dans une région qui regorge de potentialités dans ce domaine.

En introduction, Jalil Sebti, Directeur Général de la Banque Commerciale, a présenté un bilan de la précédente édition, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Cette tournée, qui a été accompagnée par près de 75 institutions partenaires nationales et régionales, publiques et privées, a en effet touché près de 5000 entreprises et abrité environ 836 workshops. Elle a également permis d’identifier un potentiel d’investissement de plus de 19 MMDH.

Pour sa part, Khatib El Hebil, Wali de la Région Beni Mellal-Khenifra, n’a pas manqué de rappeler l’engagement historique de la Banque Populaire en faveur du développement économique des régions, notamment de Beni Mellal-Khenifra. Il s’est également attardé sur les potentialités dont regorge la région ainsi que sur les opportunités d’investissement, notamment des secteurs aussi divers que le tourisme écologique et durable ou encore la valorisation et le conditionnement des produits agricoles.

Enfin, Abdelilah El Ouardi, Président du Directoire de la Banque Populaire de Marrakech-Beni Mellal, a rappelé l’action de la Banque dans la région, insistant sur l’accompagnement des TPE qui représentent 40% du potentiel du marché.

Lors du premier panel, les débats ont été axés autour du secteur de l’Agriculture. Les interventions ont porté sur l’état des lieux de ce secteur ainsi que sur les opportunités d’investissement qu’il offre, avec un zoom sur le modèle d’agrégation exposé par le groupe COSUMAR. L’accent a également été mis sur les défis climatiques que rencontre le secteur ainsi que sur les solutions innovantes visant l’optimisation de l’utilisation des différentes ressources. Dans ce domaine, l’expérience de SOWIT, jeune start-up marocaine qui accompagne les agriculteurs dans l’optimisation de l’utilisation des ressources en eau et en énergie, a été citée en exemple.

La Banque Populaire a ensuite procédé à la signature d’une convention avec cette entreprise. Celle-ci doit permettre aux agriculteurs d’améliorer la rentabilité et la durabilité de leurs exploitations agricoles à travers des offres innovantes de diagnostic et de monitoring.

Le deuxième panel s’est attardé sur les opportunités qu’offre le secteur industriel en termes de valorisation des produits agricoles. Un potentiel supplémentaire d’exportation de près de 9 MMDH a été identifié par la Task-Force Export, ce qui représente un gisement important pour les investisseurs de cette région, agricole par excellence. Les intervenants ont insisté sur la prise en compte de la dimension économie verte dans les plans d’investissement particulièrement dans le contexte climatique actuel. Les intervenants ont mis en avant l’éventail des offres destinées à accompagner l’investissement dans les différentes filières agricoles.

La rencontre a été conclue par un troisième panel consacré aux dispositifs d’accompagnement et de financement. Ainsi, Hicham Zanati Serghini, DG de Tamwilcom, a mis l’accent sur le rôle moteur joué par les banques pour accompagner les entreprises, que ce soit dans le contexte pandémique ou dans celui actuel, impulsé par les différents dispositifs mis en place. Mohamed Amimi, Directeur Exécutif en charge du marché de la PME, a détaillé l’ensemble des mesures instaurées au profit du secteur agricole, notamment dans le domaine de l’efficacité énergétique et de l’économie de l’eau, de l’accompagnement de l’export et des moyens de financement. Pour sa part, Kamal Moumny, Directeur Général d’Upline Courtage, a rappelé l’importance de l’assurance couvrant les biens, les récoltes et les personnes, principalement dans un contexte de crise économique, climatique et sanitaire, pour la continuité de l’activité des exploitations agricoles.

Cette rencontre a connu la participation de représentants d’IFC (filiale de la Banque Mondiale), du Ministère de l’Industrie et du Commerce, de la Région Beni Mellal-Khenifra, de Tamwilcom, de l’ADA, de COSUMAR, de la CGEM, de SOWIT, de l’AMEE, du CRI, de l’AMDIE et de Maroc PME.

Les travaux de cette journée se sont poursuivis l’après-midi, avec la tenue de plusieurs workshops au cours desquels les clients ont pu bénéficier de l’accompagnement des experts du groupe BCP, de ses filiales ainsi que de ses principaux partenaires, lors de rencontres individuelles visant à les accompagner dans la concrétisation de leurs projets d’investissement.