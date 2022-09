Un mémorandum d’entente a été signé, jeudi à Tanger, entre le ministère du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, le ministère délégué en charge de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques et le Groupe Barceló, en vue de stimuler l’investissement privé dans le secteur touristique.

Signé par la ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, le ministre délégué en charge de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, et le président du groupe Barceló, Simón Pedro Barceló Vadell, ce mémorandum d’entente consiste en l’acquisition et la rénovation de plusieurs hôtels au Maroc, afin de leur donner un nouveau souffle et enrichir l’offre hôtelière du Royaume.

La ministre a procédé également à l’inauguration de l’hôtel Barceló Tanger, une propriété historique datant de 1950 et qui fait peau neuve pour proposer une nouvelle expérience aux voyageurs. Outre son emplacement stratégique face à la Méditerranée et sa proximité des commodités et des principaux sites touristiques de la ville du Détroit, le Barceló Tanger enrichira la capacité litière de Tanger-Assilah de 400 lits supplémentaires pour atteindre une capacité globale de 17.600 lits. Dans une déclaration à la presse, Ammor a souligné que ce mémorandum a pour objectif de renforcer la présence du groupe Barceló au Maroc et diversifier l’offre touristique à Tanger.

La ministre a fait savoir que l’hôtel Barceló Tanger, doté d’une capacité de 400 lits, permettra de porter à 17.600 lits la capacité litière globale de Tanger-Assilah, notant que cet investissement vient accompagner les efforts déployés au niveau des infrastructures touristiques de la ville, notamment la réhabilitation de la Médina, et renforcer l’attractivité de la ville auprès des touristes étrangers et nationaux.

Pour sa part, Jazouli a affirmé que ce mémorandum signé avec un grand opérateur espagnol, qui fait partie des principaux groupes hôteliers au Maroc et qui a prévu d’investir 500 millions de dirhams (MDH) dans les prochaines années, vise à promouvoir l’investissement dans le tourisme, secteur fondamental pour l’économie du Maroc et que SM le Roi Mohammed VI, entoure de Sa Haute attention et suivi.

Jazouli a mis l’accent sur le rôle que joue le secteur touristique comme moteur de développement socio-économique du Maroc, relevant que la présence de grands opérateurs touristiques au Royaume, comme le groupe Barceló, est essentielle, eu égard à leur contribution à la création d’emploi.

De son côté, Barceló Vadell a affirmé la volonté du groupe de contribuer au développement du tourisme à Tanger, soulignant que la groupe compte aujourd’hui six hôtels au Maroc, notamment à Casablanca, Fès, Marrakech, Agadir et à Tanger.

Après avoir salué l’appui des autorités marocaines à ce projet, le responsable a réitéré l’engagement du groupe à renforcer ses investissements au Maroc et à contribuer activement à la promotion du secteur touristique.