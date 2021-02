Sur le marché boursier, le Masi a enregistré une baisse de 2%, revenant ainsi à son niveau du début de l’année. Cette évolution reflète notamment des dépréciations des indices des secteurs des “télécommunications” de 6,6% et des “banques” de 1,8%, ainsi que des replis de ceux du “pétrole et gaz” et des “distributeurs” de 1,2% et de 1% respectivement.