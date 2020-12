Le Maroc continue de bénéficier de la confiance des bailleurs de fonds à l’international, comme en témoigne la réussite en ce mois de décembre de la plus importante levée en devise de son histoire, soit 3 milliards de dollars (Md$), selon Attijari Global Research (AGR).

Cette confiance est matérialisée par une demande qui atteint les 13 Md$ assortie à des conditions de financement avantageuses, analyse AGR dans une note de recherche dédiée à l’émission avec succès, le 8 décembre, d’un emprunt obligataire sur le marché financier international (MFI), ajoutant que c’est “un constat rassurant” dans un contexte marqué par la montée de l’aversion au risque des investisseurs envers le marché de la dette.

Le recours du Trésor au marché domestique devrait s’alléger de manière significative, permettant ainsi de dissiper les pressions haussières sur la courbe des taux observées au cours des dernières semaines, explique AGR, notant que cette levée historique permettrait à l’argentier de l’État de dépasser son financement extérieur cible prévu par la Loi de finances rectificative 2020 de 60 milliards de dirhams (MMDH).

Ainsi, les réserves en devises devraient dépasser les 310 MMDH à fin 2020, un niveau record pour le Royaume, affirme AGR, notant que contrairement à l’émission du mois de septembre (1Md €) qui n’avait servi qu’au remboursement d’une tombée équivalente durant le même mois, cette nouvelle levée permettrait de renflouer les réserves en devises et par conséquent, atténuer les pressions de liquidité sur le marché monétaire.

le Royaume a bénéficié de conditions avantageuses par rapport à la devise d’émission, relève AGR, ajoutant que la prime de risque est inférieure à celle de la dernière sortie en septembre et que le spread moyen de cette dernière sortie s’établit autour des 240 PBS, soit un niveau inférieur à la prime de risque moyenne exigée par les investisseurs à l’égard des pays émergents, soit plus de 330 PBS actuellement.

Le Maroc a émis mardi, avec succès, un emprunt obligataire sur le MFI d’un montant global de 3 Md$ en trois tranches, selon le ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration.

La 1ère tranche d’une maturité de 7 ans, portant sur un montant de 750 millions de dollars (M$), a été émise à un spread de 175 pb et un prix de 99,763% offrant ainsi un taux de rendement de 2,412% et servant un coupon de 2,375%.

D’une maturité de 12 ans, la 2ème tranche, qui porte sur un montant de 1 Md$, a été émise à un spread de 200 pb et un prix de 99,570%, soit un taux de rendement de 3,043% et un coupon de 3%, tandis que la 3ème tranche, d’une maturité de 30 ans et une somme de 1,25 Md$, a été émise à un spread de 261 pb avec un prix de 100%, permettant un taux de rendement de 4% et un coupon de 4%.