Au terme du S1 2021, les sociétés cotées affichent un chiffre d’affaires global en progression de +7,5% à MAD 126,7 Md (Cf. Earning T2 2021), porté essentiellement par la reprise de l’activité des industries (+10% à MAD 80,1 Md) couplée à une légère amélioration des revenus des financières (+1,7% à MAD 34,9 Md) ainsi qu’à la progression des primes émises brutes du secteur Assurances & Courtage (+8,9% à MAD 11,6 Md).

Par plus gros contributeurs, les Financières drainent 27,5% des revenus au premier semestre 2021, suivies par MAROC TELECOM avec 15,6%, les assurances avec 9,3%, les valeurs agroalimentaires avec 9,9% et les opérateurs gaziers ainsi que les spécialistes des matériaux de construction avec 6,6% chacun.

Le CA cumulé au S1 2021 surperforme le niveau enregistré au 1er semestre 2019 avec des revenus globaux de MAD 126,7 Md (+2,3%) alors que 41 sociétés ont réussi à drainer au S1 2021 un chiffre d’affaires supérieur à celui du S1 2019 (considéré normatif).

Dans une ample mesure, le résultat d’exploitation1 global enregistre une hausse de +21,2% à MAD 32,8 Md.

Par branche d’activité, le résultat d’exploitation des industriels ressort en amélioration de +17,2% à MAD 13,9 Md, intégrant notamment :

Un bond du résultat opérationnel des distributeurs de pétrole et de GPL essentiellement pour (i) TOTAL MAROC (+5,8x à M MAD 558 au S1 2021) sous l’effet combiné de la forte progression et des prix et des volumes ainsi que d’une variation favorable des stocks compte tenu de l’évolution des cours de l’or noir au S1 2021 et (ii) AFRIQUIA GAZ (+7,4x à M MAD 486) essentiellement attribuable à la non-récurrence du don au Fonds Spécial Covid-19 pour M MAD 400 (comptabilisé en charges d’exploitation) ;



Une amélioration du REX des cimenteries, à savoir LAFARGEHOLCIM MAROC (+25% à MAD 1,8 Md) et CIMENTS DU MAROC (+51% à M MAD 793) et ce, en dépit de la hausse des cours du petcoke au S1 21. Cette évolution témoigne vraisemblablement d’une amélioration des performances industrielles des cimenteries, avec un taux d’utilisation qui aurait avoisiné les 70% contre près de 50% au S1 2020, couplée à un mix produit plus intéressant, notamment pour LAFARGEHOLCIM MAROC ;



Et, l’excellente performance commerciale d’AUTO HALL (+21,3x à M MAD 339) ainsi que la constatation d’un produit de cession d’un bien immobilier au S1 2021 (comptabilisée en résultat opérationnel).

Les industries ont globalement démontré une amélioration de leur efficacité opérationnelle, notamment (i) AFRIC INDUSTRIES, CIMENTS DU MAROC, ALUMINIUM DU MAROC qui affichent vraisemblablement une meilleure maitrise de leurs coûts fixes et de leurs approvisionnements, (ii) ALLIANCES avec une optimisation de ses charges opérationnelles, (iii) TOTAL MAROC qui bénéficie d’un effet stock positif et (iv) CMT dont les cash costs ont été mieux jugulés.

De ce fait, la marge opérationnelle des industries s’améliore de +1,1 pts à 17,3% comparativement au S1 21.

Pour leur part, les financières affichent un RBE en hausse de +21,8% à MAD 17,8 Md grâce à un allègement de -13,6% des charges générales d’exploitation à MAD 16,8 Md (un coefficient d’exploitation de 49,2% au S1 2021 contre 57,9% au S1 2020) suite à la non-récurrence de l’impact négatif lié aux contributions au Fonds COVID-19 (un montant brut de MAD 2,9 Md au S1). Retraité des Dons, le RBE se serait amélioré seulement de +1,8%.

Enfin, le Résultat Technique des compagnies d’assurances et de courtage ressort en hausse de +87,2% à MAD 1,1 Md profitant principalement de l’amélioration de + M MAD 540 du RT Non-Vie de WAFA ASSURANCE à M MAD 233 au S1 2021 liée à la reprise des marchés financiers (un Résultat Financier Non-Vie en croissance de + M MAD 687) ainsi qu’à la non-récurrence de la montée des impayées observée l’année dernière.