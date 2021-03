Les statuts de la Fédération royale marocaine de chasse (FRMC) ont été publiés au bulletin officiel, conformément aux dispositions de la législation sur la police de la chasse, a annoncé, lundi, le Département des Eaux et forêts, relevant du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rurale et des eaux et forêts.

Ces nouveaux statuts marquent une nouvelle page dans la gestion de cette Fédération et donnent un nouvel élan dans la protection de la faune sauvage et dans la lutte contre le braconnage et la mise en valeur du patrimoine cynégétique et de ses habitats, indique le Département dans un communiqué. Ce nouveau cadre permettra de garantir la participation de tous les chasseurs marocains via leur associations cynégétiques dans la gestion de cette organisation à travers des mécanismes transparents et adaptés à ses missions, explique la même source.

La FRMC a pour objet notamment de contribuer à la coordination des activités des associations cynégétiques et au développement durable des ressources cynégétiques. Elle peut également, dans le cadre d’une convention établie avec l’administration chargée des eaux et forêts, concourir à des missions de service public pour la conservation et le développement des ressources cynégétiques dans l’ensemble du territoire du Maroc.

Ainsi, ladite Fédération jouera son rôle dans la formation, la sensibilisation au respect des bonnes pratiques mais aussi dans l’encadrement et le renforcement du rôle des chasseurs dans l’animation des territoires ruraux.

La pratique de la chasse a toujours été ancrée dans les traditions profondes de la société marocaine. Le Maroc compte, actuellement, près de 80.000 chasseurs organisés en plus de 2.000 associations de chasse, dont plus de 1.300 disposent d’une amodiation de chasse, sur la base d’un cahier de charges qui définit les actions et mesures à mettre en place pour l’amélioration cynégétique des terrains amodiés.

Ces associations participent activement à la gestion des territoires de chasse amodiée, d’une superficie d’environ 3 millions d’ha, à travers des investissements en matière d’aménagements cynégétiques, de lutte contre le braconnage et de repeuplement en vue d’assurer le développement de certaines espèces de gibiers.

Aujourd’hui, la chasse est non seulement une pratique de gestion durable des populations de gibier et des écosystèmes, mais également un outil de développement local et d’animation en milieu rural. Ce secteur participe au développement régional et local à travers la création d’emploi en milieu rural de près de 1 million de journées de travail direct permanent avec une valeur ajoutée du secteur estimé à plus de 1 milliard de dirhams (MMDH) par saison de chasse, la valorisation des produits de terroirs par les chasseurs, la création annuelle de 10.000 à 15.000 journées de chasse par le secteur du tourisme cynégétique, outre la génération des recettes annuelles de plus de 40 millions de dirhams au profit du fond de la chasse et de la pêche continental.