L’Agence Nationale des Eaux et des Forêts (ANEF) a tenu, jeudi à Rabat, une réunion avec les membres du Bureau de la Fédération Royale Marocaine de la Chasse afin de discuter des opportunités de coopération future entre les deux institutions dans le but d’améliorer la pratique de la chasse dans le Royaume.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre de la concrétisation des axes de la stratégie « Forêts du Maroc 2020-2030 », notamment l’axe relatif au développement du secteur de la chasse et sa redynamisation, selon un communiqué de l’ANEF.

Plusieurs sujets concernant le développement de la chasse au Maroc ont été abordés lors de cette réunion, précise la même source, ajoutant que les discussions ont notamment porté sur l’encadrement et la formation des chasseurs et la contribution à la lutte contre le braconnage, ainsi que sur les travaux d’aménagement des zones de chasse et des animaux sauvages.

Dans ce contexte, il a été souligné la nécessité d’impliquer toutes les parties et toutes les personnes-ressources ayant une expérience dans les différents domaines de la chasse, dans le cadre des ateliers qui seront organisés prochainement pour définir un programme pratique qui contribuera au développement du secteur de la chasse au Maroc, tout en consolidant la dynamique visée par la vision stratégique de l’Agence.

La Fédération Royale Marocaine de la Chasse compte plus de 1.500 associations encadrées par le Dahir du 15 novembre 1958 régissant le droit de constitution des associations ainsi que la loi 03-54 du 15 juin 2006 relative au contrôle de la chasse.

Son bureau actuel a été récemment élu et est le premier bureau élu dans le cadre de son nouveau statut adopté et publié au Bulletin Officiel le 25 mars 2021.