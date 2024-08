Premiers en termes de nuitées touristiques (25,37% du total) durant les 7 premiers mois de l’année 2024, dépassant même le marché français (22,64%), les flux britanniques sont classés deuxièmes en matière d’arrivées touristiques après le marché national (31,81%) en captant l’équivalent de 18,94% des touristes ayant séjourné au sein des hôtels classés d’Agadir.

Une performance qui s’est concrétisée grâce au renforcement de la connectivité aérienne avec le marché anglais qui constitue un des marchés prioritaires de la station balnéaire. Elle s’est également traduite par le dépassement, durant les sept premiers mois de l’année, des réalisations des deux dernières années.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les nuitées touristiques sont passées de 695.836 nuitées en 2022 à 971.014 en 2023. Pour les sept premiers mois de l’année en cours, on compte 817.292 nuitées. Le constat est le même pour les arrivées qui ont atteint 116.556 ressortissants anglais en 2022, 161.612 en 2023 et 144.065 à fin juillet 2024. Ceci implique qu’à la cadence actuelle, les performances de 2023 seraient dépassées.

Par ailleurs, le marché français a affiché l’arrivée de 168.233 visiteurs en 2022 contre 231.530 en 2023 et 143.641 entre janvier et juillet 2024. Pour ce qui est des nuitées, elles sont passées de 864.416 à plus de 1, 214 millions durant les 7 premiers mois de l’année 2024. De surcroît, le recul des nationaux a impacté la conjoncture en affichant une baisse de 7,87% entre 2023 et 2024 alors que les nuitées ont reculé de 11,38% sur la même période.

Yassine Saber