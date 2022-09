Les transferts des Marocains Résidant à l’étranger (MRE) devraient s’établir à près de 100 milliards de dirhams (MMDH) en 2022, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

« Tenant compte des performances enregistrées depuis le début de l’année, les transferts des MRE devraient continuer de progresser pour totaliser près de 100 milliards de dirhams sur l’ensemble de l’année avant de revenir à 92,4 milliards en 2023 », indique BAM dans un communiqué publié mardi à l’issue de la troisième réunion trimestrielle de son Conseil au titre de l’année 2022.

La Banque centrale prévoit aussi un déficit du compte courant à 3,2% du PIB en 2022 et à 1,9% en 2023. Concernant les investissements directs étrangers (IDE), les recettes avoisineraient l’équivalent de 3,2% du PIB annuellement sur les deux prochaines années. Par ailleurs, BAM souligne que la forte dynamique des échanges devrait se poursuivre cette année avec une hausse des exportations de 34%, tirée essentiellement par les ventes du phosphate et dérivés qui atteindraient 144,5 MMDH et celles du secteur automobile qui se situeraient à près de 100 MMDH.

En 2023, un recul des exportations de 1,1% serait enregistré, avec la baisse relative des cours du phosphate et dérivés. En parallèle, les importations ressortiraient en progression de 34,5% en 2022, sous l’effet de l’alourdissement de la facture énergétique à 135,1 MMDH et de l’accroissement des achats des demi-produits à 167 MMDH.

Les importations diminueraient, en 2023, de 4,6%, en lien principalement avec les replis prévus des cours des produits pétroliers et des approvisionnements en blé.

Bénéficiant, pour leur part, de la réouverture des frontières et de la régression notable de la pandémie au niveau mondial, les recettes voyages connaitraient une nette amélioration à 79,8 MMDH cette année et se stabiliseraient à ce niveau en 2023.