Des dignitaires des forces armées marocaines et américaines ont inauguré une tour d’entrainement à la descente en rappel d’une hauteur de plus de 15 mètres, à l’Ecole de Plongée de la Marine Royale à Sidi Kankouch, près de Tanger, dévoilant ainsi un important outil de formation pour les Forces Spéciales de la Marine Royale.

Une équipe du Bataillon N1 de la Construction Mobile de la Marine des Etats-Unis a travaillé avec ses partenaires de la Marine Royale Marocaine à la réalisation de la construction de la tour pour un coût de 710.000 dollars américains, indique un communiqué de l’Ambassade des Etats-Unis au Maroc.

Ce projet, financé par les Etats-Unis, avait débuté à l’automne 2019, mais les travaux de construction avaient été retardés à cause de la pandémie de la covid-19, ajoute la même source.

« Ce projet est encore un autre exemple de la relation étroite qu’entretiennent les forces armées américaines et marocaines », a affirmé le Lieutenant-Colonel Teremuura Shamel, Chef du Bureau de la Coopération Sécuritaire à l’ambassade des Etats-Unis au Maroc, notant que « nous travaillons constamment ensemble pour nous entrainer et nous préparer à tous les risques qui pourraient menacer la stabilité régionale ».

La cérémonie d’aujourd’hui se tient quelques semaines seulement après la participation des forces américaines et marocaines à l’exercice Maroc Mantlet, le principal exercice de planification des catastrophes au Maroc, dans la commune voisine de Ksar Sghir, précise le communiqué.

Les Etats-Unis et le Maroc ont récemment clôturé un programme de six ans, d’un coût de 16 millions de dollars, portant sur la lutte contre les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, rappelle l’Ambassade.

Au cours des semaines prochaines, les responsables militaires américains et marocains se réuniront au siège de l’Etat-major de la Zone Sud des Forces Armées Royales à Agadir, pour lancer la planification du prochain exercice militaire African Lion, l’exercice militaire le plus large d’Afrique, annonce la même source.

L’exercice de l’année 2021, qui s’est déroulé en juin dans l’ensemble du Royaume, fut le plus important depuis le début des manœuvres annuelles en 2007.

Le Maroc est un partenaire essentiel des Etats-Unis dans plusieurs domaines sécuritaires. Il participe annuellement à plus de 100 engagements militaires avec les Etats-Unis, dont l’exercice African Lion. Le Maroc constitue également un partenaire majeur des programmes américains d’instruction et de formation internationales militaires et des programmes de vente militaire à l’étranger.

L’évènement d’aujourd’hui coïncide avec la célébration par les Etats-Unis et le Maroc du bicentenaire de la Légation américaine à Tanger, le plus ancien bâtiment diplomatique américain dans le monde, et un symbole de plus de deux cent ans d’amitié entre les deux pays, conclut le communiqué.