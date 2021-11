Les ventes de ciment, principal baromètre du secteur bâtiment et travaux publics (BTP), ont poursuivi leur amélioration au terme des dix premiers mois de 2021, enregistrant une hausse de 16,1%, après un repli de 13,2% un an auparavant, indique la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

Cette évolution a concerné l’ensemble des segments, notamment, le béton prêt à l’emploi (+24,6%), la distribution (+14,7%), le béton PREFA (+21,2%), le bâtiment (+11,4%) et l’infrastructure (+1,6%), précise la DEPF dans sa note de conjoncture de novembre 2021, ajoutant que ces ventes, comparées à leur niveau à fin octobre 2019, se sont accrues de 0,8%.

S’agissant des opérations de financement de l’activité immobilière, les crédits à l’habitat se sont accrus de 6% à fin septembre 2021, après +2,2% un an auparavant. En revanche, ceux accordés à la promotion immobilière demeurent en baisse de 10,8%, après -8,1% à fin juin 2021 et +0,2% un an plus tôt.

Compte tenu de ces évolutions, les crédits alloués à l’immobilier ont augmenté de 3,4% au terme des neuf premiers mois de 2021, après +1,6% il y a une année.