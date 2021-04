Les ventes de voitures neuves se sont situées à 44.163 unités au titre des trois premiers mois de 2021, en progression de 37,4% par rapport à fin mars 2020, selon l’Association des importateurs de véhicules automobiles au Maroc (AIVAM). Ces ventes se répartissent sur les voitures particulières (VP) qui ont augmenté de 37,05% à 39.129 unités et celles de véhicules utilitaires légers VUL (+40,14% à 5.034 unités), précise l’AIVAM.

Dans le détail, la marque Dacia continue de dominer le segment VP, avec une part de marché de 29% et des ventes en croissance de 25,1% à 11.349 voitures, suivie de Renault (5.133 immatriculations et une part de 13,12%) et Hyundai (3.140 unités et une part de 8,02%).

De même, le concessionnaire américain Ford a amélioré ses ventes de 75,71% à 1.172 unités, tandis que Citroën et Fiat ont réussi à écouler respectivement 1.760 et 1.258 voitures, en croissance de 11,25% et 7,16%.

Pour ce qui est du segment VUL, DFSK est arrivé en tête avec un cumul de ventes de 1.081 unités correspondant à une part de marché de 21,47%, devançant Dacia (576 unités) et Renault (599 unités). Côté premium, Audi a augmenté ses ventes de 143,55% à 906 unités à fin mars 2021, soit une part de marché de 2,32%, suivie de Mercedes (733 véhicules avec une part de 1,87%) et de BMW (719 unités avec une part de 1,84%).

Pour le seul mois de mars, les ventes de voitures neuves ont rebondi de 165,14% à 16.717 immatriculations, dont 14.908 VP et 1.809 VUL.